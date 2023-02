Il tempo sull'Abruzzo

Un’area di bassa pressione si sta gradualmente approfondendo sulla nostra penisola portando condizioni via via più instabili su buona parte del territorio nazionale.

Anche in Abruzzo, infatti avremo ancora cielo irregolarmente nuvoloso con nubi tendenzialmente di tipo basso e stratificato. Sulle zone montane e pedemontane potremo avere addensamenti più consistenti con associate anche possibili locali precipitazioni a carattere nevoso solo sui rilievi.

Per quanto riguarda le temperature avremo le minime in generale rialzo, perlopiù al di sopra dello zero, mentre le massime risulteranno sostanzialmente invariate, con valori prevalentemente compresi tra i 12 e i 16 gradi.

I venti saranno ancora perlopiù di debole intensità, al mattino assumeranno direzione variabile, per poi allinearsi dai quadranti meridionali nella seconda metà della giornata. Lungo il litorale avremo mare da calmo a poco mosso.

Anche per domani è previsto cielo tendenzialmente poco nuvoloso, con nubi sparse in generale non associate a precipitazioni degne di nota anche se non saranno da escludere isolati piovaschi, specie sui settori settentrionali della regione. Le temperature registreranno generali lievi rialzi, specie lungo la fascia adriatica.