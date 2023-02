Il tempo sull'Abruzzo

Il tempo in Italia continua gradualmente a peggiorare grazie all’approfondirsi di un’area di bassa pressione di origine artica-continentale.

In Abruzzo continueremo ad avere nubi sparse localizzate soprattutto lungo la dorsale appenninica e sulle zone settentrionali della regione, in generale ancora senza fenomeni di rilievo associati, anche se non saranno da escludere possibili isolati, deboli e brevi piovaschi.

L’area di bassa pressione sta però richiamando aria calda da sud, per questo motivo ci aspettiamo ulteriori rialzi termici, soprattutto per quanto riguarda le temperature massime che oscilleranno perlopiù tra i 15 e i 18 gradi.

Ovviamente quindi i venti soffieranno dai quadranti meridionali e saranno da deboli a moderati con possibili rinforzi lungo le creste appenniniche. Il moto ondoso sarà in aumento ma con mare ancora al limite poco mosso.

A partire da sabato assisteremo ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa con associate anche le prime precipitazioni leggermente più consistenti, in particolare durante la seconda metà della giornata.

Questi fenomeni proseguiranno anche nel corso della giornata di domenica, anzi si faranno ancora più estesi e intensi, interessando soprattutto le aree interne e le zone al confine con il Lazio dove ci aspettiamo anche bruschi crolli termici, con quota neve in calo fin sotto ai 1000 metri.