Il volano dei fondi europei

I risultati conseguiti dalla Regione Abruzzo nella gestione dei fondi europei e di coesione al centro dell'evento "Insieme per lo sviluppo" in corso all'Aurum di Pescara. Sarà presentato un bilancio, aggiornato al 31 dicembre 2022, delle attività condotte dagli uffici regionali impegnati nei vari programmi: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione. Partecipano in collegamento da remoto, i ministri Fitto e Lollobrigida.