In Aula la road map verso la Nuova Pescara

Arriva in aula questa mattina il progetto di legge a firma Sospiri, D’Incecco, De Renzis e D’Addazio, che traccia una nuova road map verso la Nuova Pescara, la grande area urbana che fonderà Pescara, Spoltore e Montesilvano.

Composto da 10 articoli, la legge rimodula la data di istituzione della nuova città, fissata in precedenza al 1 gennaio 2023, per ovviare al forte ritardo in cui versa attualmente il processo di fusione.

Il differimento della data di istituzione del Comune di Nuova Pescara è basato su un meccanismo che contempla due ipotesi alternative: 1 gennaio 2027 o 1 gennaio 2024.

Il rinvio al 2027 deve essere espressamente richiesto, mediante deliberazione consiliare, da almeno due dei tre Comuni coinvolti, e in presenza di studi di fattibilità e dell’attivazione di forme di collaborazione istituzionalizzata di almeno tre funzioni fondamentali.

In mancanza di questi requisiti, la Nuova Pescara parte dal 1 gennaio 2024, con l’arrivo di un commissario.

La funzione di controllo dell’esistenza delle condizioni è attribuita al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale i cui esiti, positivi o negativi, sono riportati in una relazione da adottare entro il 30 settembre 2023.

Per il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, la legge in discussione è "estremamente rigorosa, puntuale e fissa scadenze e paletti precisi, a partire dalla redazione della bozza del nuovo Statuto provvisorio che dovrà essere consegnato ai tre Comuni a novembre 2023. Sono certo che una lettura più attenta del testo definitivo che martedì prossimo approderà in aula convincerà anche i colleghi consiglieri dei partiti di opposizione circa la sua validità, facendo cadere, al netto dell'ostruzionismo politico, quegli emendamenti che non devono produrre inutili superfetazioni e complicazioni, ma piuttosto dovrebbero snellire e sburocratizzare le procedure".

Su questo progetto, ieri, era intervenuta l’Associazione Nuova Pescara, diffidando il consiglio regionale dall’approvare la norma.

Sempre ieri, il consiglio comunale di Montesilvano ha istituito l’ufficio di fusione previsto dalla legge, così come hanno già fatto il Comune di Pescara e quello di Spoltore nei giorni scorsi.