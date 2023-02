In auto 9 chili di droga

Nascondeva all'interno di un Suv rubato oltre 9 chili di droga. Protagonista della vicenda un 34enne, disoccupato e pregiudicato, arrestato dalla squadra Mobile di Pescara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di attivita' info-investigativa, i poliziotti della Sezione antidroga hanno appurato che l'uomo era dedito all'attivita' di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzando un garage a Montesilvano quale base logistica per lo stoccaggio e la parcellizzazione della droga. Il locale non era in alcun modo formalmente riconducibile all'arrestato e risultava ben distante dalla sua abitazione. Gli investigatori hanno quindi avviato le indagini e ieri il 34enne e' stato sorpreso proprio mentre faceva ingresso nel garage. All'interno del Suv Mercedes GLE, senza targa e risultato rubato, la polizia ha trovato 80 grammi di cocaina, 2 chili e 694 grammi di hashish e 6 chili e 454 grammi di marijuana. L'uomo inoltre aveva con se' 18.660 euro in contanti, che sono stati sequestrati insieme alla droga e al veicolo. La merce sul mercato avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. Il 34enne, che e' stato anche denunciato per ricettazione, e' stato arrestato e rinchiuso in carcere.