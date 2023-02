Incendio a Pescara, proseguono le indagini

Proseguono le indagini per capire la dinamica dell'incendio che si è sviluppato ieri in pieno centro a Pescara fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore.

Gli inquirenti non escludono nessuna possibilità, dall'incidente alla pista anarchica, alla luce dell'origine abruzzese di Alfredo Cospito.

Le fiamme sono arrivate alle vetrate di Banca Intesa all'incrocio con Corso Vittorio Emanuele.

Sul posto era subito intervenuta la polizia con gli agenti della Squadra Volante e della Digos per effettuare i controlli in zona e avviare le indagini.

Al vaglio le telecamere e le testimonianze dei residenti della zona.

Intanto, i dati della centralina fissa dell'Arta, in via Firenze, escludono la presenza di sostanze inquinanti. Lo ha reso noto la stessa Agenzia, che si è attivata subito dopo l'episodio.