Schianto mortale

Ennesimo incidente mortale sulle strade abruzzesi. A perdere la vita intorno alle 21.30 in territorio del comune di Montefino, in provincia di Teramo, dopo essere uscito di strada a bordo della sua auto, un operatore 48enne del 118 di Atri. Nell'incidente non è stato coinvolto nessun altro veicolo. In base ad una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto, che ha poi saltato anche un muretto , forse a causa di un malore: l'incidente nelle vicinanza di contrada Crocetta. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale.