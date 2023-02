Incidente di Lanciano, due automobilisti indagati

Sono indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli coinvolti nello schianto che domenica sera, a Lanciano, è costato la vita alla professoressa in pensione Maria Concetta D'Ovidio.

Il pm Francesco Carusi ha aperto un'inchiesta che vede iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, il marito 78enne della vittima, che guidava la Fiat Panda sulla quale i coniugi viaggiavano, e il conducente della Dacia Duster, un 27enne di Casalbordino. Entrambi feriti nello scontro, sono stati dimessi con una prognosi, rispettivamente, di 30 e 20 giorni. Esito negativo hanno dato gli esami tossicologici.

Tutta da ricostruire, ancora, la dinamica dello schianto fatale avvenuto poco prima delle 19 di domenica 19 febbraio alla rotatoria di Villa Andreoli. L'unica certezza, per la polizia municipale di Lanciano che si occupa dei rilievi, è che l'impatto è avvenuto sulla corsia della Dacia Duster. L'incidente mortale riaccende le polemiche sulla rotatoria, piccola, buia e mal progettata, teatro di diversi incidenti.

Per il funerale della ex prof, ricordata da tutti come donna generosa e impegnata, si aspetta l'ispezione cadaverica sulla salma, che è stata trasferita all'ospedale di Chieti.