Incidente mortale a Lanciano

Ancora una vittima della strada, questa volta l’incidente mortale è avvenuto a Lanciano in località villa Andreoli, lungo la provinciale che conduce ad Atessa. A Perdere la vita Maria Concetta D'Ovidio, 79 anni, insegnante di matematica in pensione. La donna, alla guida di una fiat Panda ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata Dacia Duster. Il conducente ferito è stato trasportato all’ospedale Renzetti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Nell’impatto è rimasto ferito anche il marito della signora che le sedeva accanto. Ancora da capire le cause all’origine dell’incidente. Il frontale è avvenuto in una rotatoria, all'altezza dell'intersezione con la strada che porta in contrada Serre. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia municipale di Lanciano, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata portata all'ospedale di Chieti dove avverrà l'ispezione cadaverica.