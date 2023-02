Proseguono le indagini sull'incendio scoppiato martedì mattina tra via Roma e via Fiume, sempre a Pescara, che ha coinvolto una filiale della banca Intesa San Paolo. Si segue la pista dolosa anche perché i testimoni hanno parlato di un rogo divampato in pochi secondi.

E accertamenti proseguono anche sul secondo incendio nel centro di Pescara: a bruciare mercoledì sera una struttura abbandonata lungo via Andrea Doria. Anche in questo caso gli accertamenti puntano a definire l'origine del rogo.