Inseguito da Polizia, si scontra con Volante

Un uomo originario della provincia di Chieti, in Piemonte per lavoro, è stato arrestato dai poliziotti della questura di Alessandria dopo essere stato notato mentre viaggiava contromano e, inseguito, si è scontrato contro la “pantera” del 113.

Durante un servizio di controllo notturno del territorio, gli agenti delle Volanti hanno notato nella zona del Retail Park di Alessandria una Nissan Qashqai procedere dal centro verso Novi Ligure a velocità molto alta.

Raggiunto e intimato l'alt, il conducente ha accelerato ulteriormente, tentando di buttare fuori strada i poliziotti, causando un primo urto con l'auto di servizio. Davanti al cimitero del sobborgo di Spinetta Marengo, lo scontro.

Sceso dalla vettura, l'automobilista è stato immobilizzato e ammanettato. Già noto alle forze dell'ordine per spaccio, e colpito da Daspo, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Contestate anche sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada.