La morte dell'orso Juan Carrito sul "New York Times"

La notizia della morte dell'orso simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Juan Carrito, investito da un'auto fa il giro del mondo. E' approdata sulla versione digitale di uno dei maggiori quotidiani degli Stati Uniti, "The New York Times", accompagnata da una foto. "Juan Carrito, l'amato orso bruno italiano, muore in un incidente stradale", è il titolo dell'articolo. "Era diventato - si sottolinea - un ambasciatore" della specie protetta.