La serata dei vincitori

A dispetto dei pronostici della vigilia, è salito sul podio dei vincitori del festival di Sanremo 2023 anche il compositore e direttore d’orchestra teramano Enrico Melozzi che ha diretto Mr Rain giunto a sorpresa al terzo posto con "Supereroi". La vittoria di Marco Mengoni con "Due vite" e il piazzamento di Lazza con "Cenere", a scapito di Ultimo, erano nell’aria anche in Abruzzo nella girandola di interviste della vigilia raccolte dalla Tgr Abruzzo con giovani, adulti e più anziani a confermare Mengoni superfavorito, seguito proprio dal rapper milanese Lazza apprezzato soprattutto dai più giovani. Il “Furore” delle teatine di origine Paola e Chiara, di ritorno a Sanremo dopo 10 anni, ha raggiunto il 17° posto in classifica superando Anna Oxa (25esima) e giovani talenti come Levante, Colla Zio e Gianmaria. Grande successo personale anche per il Maestro Leonardo De amicis - direttore musicale delle ultime tre edizioni di Sanremo - romano, cresciuto a L’Aquila e dal 2018 direttore artistico della Perdonanza Celestiniana.