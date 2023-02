Ladri in azione

Entrano in una casa disabitata e bucano la parete per depredare la tabaccheria attigua. È successo durante la notte in via del Forte a Casalbordino, in pieno centro cittadino. I ladri sono entrati in un edificio in vendita, attualmente non occupato, e hanno rotto un muro confinante per accedere nell’attività. Una volta all’interno, gli ignoti ladri hanno fatto razzia, rubando Gratta & Vinci, sigarette e altri articoli. L’ammontare del furto, secondo una prima stima delle forze dell’ordine, è di 10mila euro. I carabinieri indagano sul caso. Come confermato dal sindaco Filippo Marinucci, pare che nessuno si sia accorto di nulla.