L'Aquila adeguerà il Prg alle "casette"

Un gruppo di lavoro avrà il compito di predisporre una proposta per adeguare lo strumento urbanistico del Comune dell’Aquila, con lo scopo di ricomprendere le aree dove sono state costruite le cosiddette “casette”, i manufatti temporanei autorizzati in emergenza dopo il terremoto del 6 aprile 2009, spesso su terreni non edificabili, secondo una stima oltre 1.500 nell’Aquilano.

Lo ha stabilito la Giunta del Comune capoluogo, approvando una delibera con la quale ha designato i componenti di tale nuovo organismo. Si tratta del segretario generale del Comune, Lucio Luzzetti, del dirigente del settore avvocatura, Domenico de Nardis, e del responsabile del settore Ricostruzione privata e urbanistica, Roberto Evangelisti.

“La legge regionale 29 del 2020 - spiegano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche urbanistiche Francesco De Santis - ha previsto che i comuni abruzzesi delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 possano adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche con delle deroghe, con l’obiettivo di inserire nelle aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici. Ciò, a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi o alle comunicazioni previsti per legge, oppure alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici”.

Secondo le intenzioni dell’amministrazione, il gruppo di lavoro dovrà approfondire le tematiche sviluppate dalla legge regionale, per formulare una proposta che preveda le modalità che porteranno, dove possibile, alla regolarizzazione delle casette di questo genere.