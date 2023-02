L'Aquila, legionella nelle tubature dell'ex Onpi

A L’Aquila torna l’allarme legionella nella residenza assistenziale Ex Onpi - di proprietà del Comune e gestita insieme alla Asl - dove sono presenti, oltre al distretto sanitario, due residenze sanitarie assistite e l'hospice. Nelle tre strutture sono complessivamente ospitate circa 100 persone anziane.

Dopo i prelievi fatti il 3 febbraio e le analisi consegnate il 17 febbraio, il batterio della legionella è stato isolato in due rubinetti: torna quindi la paura a distanza di mesi, poiché già nell'estate del 2021 erano stati riscontrati casi di positività. Degenti e famigliari hanno protestato per la comunicazione insufficiente da parte della Asl e delle altre istituzioni coinvolte.

Come richiesto del resto da Arta sono in corso, da parte dei tecnici comunali interventi di bonifica dell'impianto, ma nel frattempo l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è stato vietato, fino a data da destinarsi.

I consiglieri comunali dell’opposizione, con una nota al presidente Roberto Santangelo, hanno chiesto la convocazione di una riunione straordinaria della conferenza dei capigruppo per discutere “la situazione che sta emergendo in queste ore sulla presenza del batterio della Legionella all'interno della struttura ex Onpi, sia nella parte attinente alcuni locali di competenza Asl, sia in quella riguardante il Csa del Comune dell'Aquila”.

“Il verificarsi a distanza di un anno e mezzo della stessa problematica - prosegue la nota - induce ad una riflessione politica sulle misure da adottare e sulla necessità di una specifica comunicazione istituzionale da parte dell'amministrazione, dovuta e per ora assente”.