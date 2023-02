Matteo Messina Denaro, prima uscita dal carcere

Matteo Messina Denaro, recluso nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, sarebbe accompagnato in mattinata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Salvatore per una visita. Prima uscita dal penitenziario per il boss mafioso che è detenuto in regime di 41 bis e che si sta sottoponendo al trattamento di chemioterapia, in una stanza appositamente allestita. Matteo Messina Denaro dopo la cattura a Palermo il 16 febbraio era stato trasferito in Abruzzo.