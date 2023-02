"Mi dimetto"

Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione ripercorre i fatti culminati nell'annuncio delle sue dimissioni. “Sabato 11 febbraio la mia maggioranza dopo un’accesa discussione in aula consigliare mi ha dato mandato a presentare osservazioni/opposizioni alla richiesta di concessione demaniale marittima per un impianto fotovoltaico offshore di tipo galleggiante, argomento sul quale ci eravamo già confrontati in maggioranza e anche con il nostro consulente. Nella mattinata di venerdì 17 ho appreso che 3 consiglieri( Italia Cocco, Simona Rabottini e Antonio Sorgetti) della mia maggioranza hanno presentato a titolo personale un’osservazione tradendo nei fatti e negli atti l’impegno preso in consiglio comunale insieme agli altri 8 consiglieri e sfiduciando “politicamente” il sottoscritto senza però assumersi la responsabilità di farlo in Consiglio comunale raccogliendo le firme per mandarmi a casa". Il sindaco Castiglione che formalizzerà lunedì le dimissioni avverte: “nei 20 giorni che verranno cercherò di ritrovare una maggioranza compatta”.