Molestie a minorenni, un arresto all'Aquila

Un uomo di 44 anni arrestato per molestie nei confronti di minorenni dagli agenti della Squadra Volante dell'Aquila. Già indagato per alcuni episodi è stato colto sul fatto. E' stato bloccato su un autobus di linea grazie all'intervento di passeggeri e dell'autista che hanno anche chiesto aiuto al 113. La vittima, una ragazza minorenne stava rientrando a casa. E' stata avvicinata dall'uomo che dopo essersi seduto al fianco ha iniziato a molestarla e l'ha bloccata con la forza, trattenendola per un braccio. La ragazza si è liberata con l'aiuto di un viaggiatore. L'uomo, un asiatico, è stato fermato e condotto in Questura e poi traferito in carcere. La vittima, accompagnata dalla madre, è stata sentita dal personale della Squadra Mobile alla presenza di una psicologa.