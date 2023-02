Morì sulla piattaforma, al via il processo

In quattro dovranno rispondere di concorso in omicidio colposo e lesioni per l’incidente avvenuto il 5 marzo 2019 sulla piattaforma Barbara Effe, a 32 miglia dalla costa marchigiana.

Quel giorno una gru stava procedendo alle operazioni di carico di una bombola di azoto ma il mezzo, forse a causa di un cedimento strutturale, finì in mare, con dentro l’operaio che la manovrava.

Il corpo di Egidio Benedetto, 63 anni di San Salvo, venne recuperato solo il giorno dopo dai sommozzatori.

Il processo, che inizierà lunedì prossimo, vedrà davanti al giudice il direttore della piattaforma e il rappresentante legale dell’Eni all’epoca dei fatti, oltre all’armatore e al comandante della nave di appoggio, che si trovava sotto la piattaforma stessa e a bordo della quale si trovavano due persone, rimaste a loro volta ferite.