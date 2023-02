Morte sull'A14

Tragedia sulla A14, poco prima delle 11, all'interno della Galleria Castello a Grottammare, nelle Marche. Nello schianto frontale tra un tir ed una vettura è stata coinvolta un'intera famiglia di origine tedesche ma residente a Montesilvano. Tre le vittime, il padre ed i due figli: una ragazzina di 13 anni e un bambino di 8. Un'altro ragazzino di 12 anni sarebbe ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona. Sul posto è intervenuta la polizia stradale oltre a vigili del fuoco, personale di autostrade per l'italia e soccorsi sanitario. Subito dopo l'incidente, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire tutte le operazioni con lunghe code. Quello tra i caselli di Grottammare e Pedaso è un tratto critico da alcuni anni per la presenza di cantieri. Ed è proprio in corrispondenza di uno di questi che si è verificato l'incidente