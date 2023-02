Nuova Pescara, è scontro sul rinvio

Domani, martedì 28 febbraio, il Consiglio regionale in programma alle 11.30 nell'aula consiliare del Comune di Pescara si occuperà della modifica delle norme vigenti che disciplinano l'istituzione del Comune Nuova Pescara, che potrebbe essere rinviata al 2027.

Intanto, l'Associazione Nuova Pescara ha inviato, a firma del presidente Marco Camplone, una diffida ad adempiere alla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, prevista dalla legge regionale del 2018.

I destinatari della diffida sono il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, gli assessori regionali, i sindaci e i consiglieri comunali dei tre comuni interessati.

“Si diffida – si legge in una nota - i rappresentanti delle istituzioni a non prorogare ulteriormente la data di istituzione di Nuova Pescara, stabilita per il 1 gennaio 2024, altrimenti le associazioni aderenti alla Nuova Pescara valuteranno la possibilità di mettere insieme azioni collettive a tutela degli interessi dei cittadini, anche di natura risarcitoria, ove ravvisabili e rinvenibili, cominciando con l'attenzionare la magistratura, anche contabile, per l'eventuale danno erariale cagionato”.

Nel mirino l'approvazione del progetto di legge, a firma di Sospiri, D'Incecco e D'Addazio, per lo spostamento della fusione al 2027, che andrà in aula domani.

“Ricordiamo a tutti che Nuova Pescara è stata sancita da un referendum consultivo del 2014 e dalla Legge regionale del 2018. La data di fondazione del nuovo comune è già stata spostata dal 2022 al 2023 e dal 2023 al 2024. Un ulteriore spostamento sarebbe un'offesa e un danno per i cittadini”.

Dopo Spoltore, anche a Montesilvano e Pescara i rispettivi consigli comunali hanno dato vita all’ufficio di fusione, propedeutico alla realizzazione del progetto.