Omicidio Albi, Nobile non risponde ai Pm

Mimmo Nobile si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, stamattina in carcere a Lanciano.

Il 52enne pescarese è accusato dell'omicidio di Walter Albi e del ferimento di Luca Cavallito, avvenuti il primo agosto 2022 in un bar lungo la strada parco a Pescara.

Con Nobile è stato arrestato anche Natale Ursino, di Locri, presunto mandante del delitto.

Per gli inquirenti le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Abruzzo sarebbero all'origine dell'agguato. L'ipotesi è che Ursino si sia voluto vendicare per un viaggio non portato a termine da Albi, che avrebbe dovuto trasportare droga o un latitante dall'America del Sud in Europa.