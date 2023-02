Omicidio Strada Parco, arrestati mandante ed esecutore

La Squadra mobile di Pescara ha arrestato il presunto mandante e quello che viene indicato come l'esecutore materiale dell'agguato avvenuto all'esterno di un bar sulla Strada Parco, a Pescara, in cui ha perso la vita Walter Albi, 66 anni, ed è rimasto gravemente ferito Luca Cavallito, 49 anni. A riferirlo è l'ANSA. Un arresto è stato eseguito a Roma e uno a Pescara. Un solo sicario ha esploso 4 colpi su Albi e 2 su Cavallito, rimasto mesi in ospedale e sottoposto a diversi interventi chirurgici prima di tornare a casa. Lo scorso primo agosto i due erano seduti al tavolo esterno di un bar, forse aspettavano qualcuni: il killer ha fatto fuoco in mezzo alla gente che in preda al panico si riparava sotto i tavolini e all'interno del locale. Un professionista, che con calma ha preso i cellulari delle vittime prima di dileguarsi a bordo di uno scooter. Un terzo telefonino è però rimasto sotto il corpo di Albi e anche da lì gli investigatori hanno iniziato a tracciare la tela dei rapporti di amicizia e di affari dei due. Tre persone iscritte nel registro degli indagati. Gli arresti di questa mattina sono stati eseguiti su ordinanza del gip di Pescara e su richiesta della Procura di Pescara.