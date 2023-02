Ortona, spacciava nei bar: arrestato

I carabinieri di Ortona hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 56enne ortonese, disoccupato e con precedenti.

Da alcuni giorni, i militari seguivano i movimenti sospetti dell’uomo, che si spostava per alcuni bar della città dove si intratteneva velocemente con alcuni tossicodipendenti.

Ieri, proprio durante una conversazione con un giovane del posto, è stato fermato e trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà al Tribunale di Chieti.