Pensione anticipata per 150 operai alla Fca Italy

Movimenti di organico nel gruppo Stellantis. Se in tutta Italia il gruppo prevede fino a 2 mila uscite volontarie, alla Fca Italy, l’ex Sevel di Atessa, è in arrivo il contratto di espansione: per circa 150 lavoratori, la pensione sarà anticipata di cinque anni, mentre è prevista la stabilizzazione di alcuni precari, il cui numero è da stabilire.

È quanto prevede il contratto quadro sottoscritto ieri da azienda e sindacati. Ad apporre le firme, Fim Cisl, Uilm Uil, Fismic, Ugl e Aqcfr. Fiom Cgil, invece, si è detta contraria.

Interessati al contratto di espansione i dipendenti che dovranno andare in pensione entro i prossimi cinque anni.

L’intesa non è immediatamente operativa, in quanto richiede specifiche procedure attuative in ogni singola realtà produttiva, e riguarda prevalentemente figure indirette nella produzione.

Fonti sindacali rimarcano come l’accordo quadro si fondi sulla volontarietà delle uscite, escludendo quindi gli esuberi coatti. Fiom, da parte sua, sottolinea come dal 2021 siano 7 mila i posti di lavoro persi nel gruppo, in assenza di un piano per la nuova occupazione.