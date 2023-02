Per 38 migranti la speranza comincia dall'Abruzzo

Ha attraccato alla banchina commerciale del porto di Ortona la nave della ONG basca Aita Mari con a bordo 38 migranti. Accoglienza in grande stile per il primo sbarco di migranti sulle coste abruzzesi, salvati dalla Aita Mari. La nave della ong dei Paesi baschi ha compiuto un viaggio di oltre 3 giorni dopo il recupero dei profughi al largo di Lampedusa. Tra i passeggeri 18 minori e 2 neonati. Le prime a scendere dalla" Aita Mari" sono due mamme con i piccoli di 7 mesi e due anni. A bordo il personale dell'Usmaf per lo screening sanitario con tampone e visita di controllo. Per loro è iniziata la procedura di identificazione e dopo un breve pasto caldo sono saliti a bordo dei mezzi provenienti dai vari Centri di accoglienza straordinaria abruzzesi dove sono stati assegnati. A quanto si è appreso quasi tutti i migranti provengono dalla Nuova Guinea, con un paio dal Senegal. A gestire le operazioni di sbarco e accoglienza è la Capitaneria di porto di Ortona, coordinata da prefettura e questura di Chieti. Qui di seguito le immagini dell'arrivo della nave

Un centinaio le persone mobilitate tra forze dell'ordine, protezione civile del Coc di Ortona e Croce Rossa, già presenti al porto di Ortona per accogliere i 38 immigrati salvati al largo di Lampedusa nei giorni scorsi dalla nave "Aita Mari" della Ong Smh dei Paesi Baschi. Subito a bordo il personale della Usmaf (Unità Sanitaria Marittima di Frontiera) per un primo screening sulle condizioni di salute dei 38 migranti salvati al largo di Lampedusa. Nel filmato che segue i primi controlli sanitari a bordo della Aita Mari

All'arrivo i migranti hanno trovato già pronti sacchetti con prodotti di prima necessità ed igiene personale. Allo sbarco un the caldo e dopo l'identificazione ed una visita sanitaria pasto caldo a base di riso e carne. Nelle immagini che seguono, i controlli effettuati a bordo della nave.

Tutto il gruppo resterà nel territorio abruzzese, come hanno di nuovo confermato fonti della prefettura di Chieti. Il sindaco di Ortona Leo Castiglione ha sottolineato il "massimo impegno della Protezione Civile per accogliere gli immigrati che speriamo stiano tutti in buona salute e possano giungere senza problemi nelle destinazioni al loro assegnate".

Tutto il gruppo resterà nel territorio abruzzese, come hanno di nuovo confermato fonti della prefettura di Chieti. Il sindaco di Ortona Leo Castiglione ha sottolineato il "massimo impegno della Protezione Civile per accogliere gli immigrati che speriamo stiano tutti in buona salute e possano giungere senza problemi nelle destinazioni al loro assegnate". Presente a Ortona anche il segretario regionale del PD, il senatore Michele Fina