Pescara beffato dal Giugliano

Solo un punto per il Pescara bloccato dal Giugliano che sfrutta la superiorità numerica degli ultimi 30 di gioco. Abruzzesi sempre terzi ma dista 5 punti ora il quarto posto occupato dal Foggia.

Al 13esimo scatto sulla verticale di Crescenzi, successivo assist per Mora che calcia di prima intenzione ma sparacchia lontano dallo specchio della porta! Al 25esimo clamoroso errore sotto misura di Merola che non capitalizza una ciclopica palla goal creata da una geniale intuizione dell'ex juventino Rafià. al 30esimo si registra la prima replica offensivo del blindato Giugliano: bello il destro di Felippe, reattiva la respinta dell'attento Plizzari che storna in corner. Un minuto dopo una errata lettura difensiva adriatica crea le premesse per una seconda sortita gialloblu'. Aloi perde palla ne approfitta Salvemini che tenta la conclusione a giro, intercettata nuovamente da un super Plizzari ! Al 36esimo Merola va in percussione smista verso il centra area: velo di un attaccante abruzzese che libera al tiro Crescenzi ma il suo bolide è murato di testa da un difensore gialloblù! L'inizio della ripresa è caratterizzato dall'ingresso in campo di Lescano: rimpiazza il deludente Aloi. Colombo passa al 4 -2 -3 1. Al 50esimo intrigante assolo di Merola che sblocca il risultato. Azione personale del fantasista che sterza in area prima di liberare il mancino: non impeccabile la presa dell'estremo difensore campano ma pregevole la giocata. Al 63esimo Delfino in 10 per il rosso diretto rifilato a Plizzari: fallo in uscita su La Monica. Colombo si affida al portiere Sommariva che rileva l'attaccante Vergani. Muta tattica il Giugliano che passa al piu' offensivo 4- 3 -1- 2 con gli innesti di Rizzo e Ghisolfi. Al 70esimo Merola rifinisce per Lescano che fallisce impatto e conclusione. Al 75esimo Colombo abbassa il baricentro rinunciando all'estro di Merola e Rafià sostituiti da Palmiero e Cuppone. Il Pescara concede campo alle Tigri solo nei minuti di recupero: Sommariva blocca sulla linea le velleità del campano Piovaccari ma nulla puo' su Sorrentino al 94esimo. Sul corner gialloblù svirgola Lescano: ne approfitta l'attaccante che giustizia gli abruzzesi allo scadere.