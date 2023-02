Pescara: pari deludente ad Andria

Gara da non destinare ai posteri: match soporifero soprattutto per demerito degli adriatici. Al 19esimo tracciante felefonato di Kraja bloccato senza patemi da Savini. Al 30esimo primo squillo di tromba biancazzurro con Vergani che stoppa di petto prima di liberare il destro: ragguardevole lo stile, molto meno la conclusione. E' forse l'unico sussulto degno di nota: taccuino mestamente scarno allo Stadio degli Ulivi. Bisogna attendere il 60esimo per segnalare un velleitario colpo di testa di Merola, terminato alto sopra il montante. Colombo prova a mutare marcia col 4-2-4 inserendo Lescano e Aloi per Delle Monache e Giabuaa. Al 61esimo Plizzari evita la beffa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: traiettoria balzana, sfera verso la parte bassa della traversa: l'estremo difensore è bravo a stornare in corner. Al 68esimo l'ex Pavone prova la conclusione angolata: brividi per il Delfino. Al 70esimo palla goal di Candellori, innescato da Castorina, murata in extremis da un difensore abruzzese che rimedia sparacchiando verso la bandierina. Al 72esimo gli abruzzesi puntano su Kolay e Cuppone: fuori Merola e Rafià. All'83esimo temibile deviazione aerea di Vergani che solo per poco non battezza il secondo palo. Un minuto dopo sfiora il goal Cuppone sul cross di Cancellotti: sfera che lambisce il montante ! Solo un punto sul campo della Cenerentola: un pari che sa di sconfitta.