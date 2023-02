Phon e piastre per capelli, furto da 6 mila euro

È di circa 6 mila euro il valore di phon e piastre per capelli rubati in un centro di bellezza in via Silvio Pellico, a Pescara. Un furto simile a quello compiuto nei giorni precedenti in un salone in via D’Avalos: stessa refurtiva, per un valore che si aggirava intorno ai 10 mila euro.

Si tratta di strumentazioni molto costose – per ogni piastra ci vogliono circa 300 euro -, tutte della stessa marca e tutte nuove: per questo, non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa banda, che potrebbe poi rivendere su internet i pezzi su internet.

Furti analoghi sono stati realizzati nei giorni scorsi in altre parti d’Italia: a Firenze, Prato e Ravenna.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.