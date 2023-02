Più incidenti stradali in Abruzzo nel 2022

Sono aumentati gli incidenti stradali in Abruzzo nel 2022. Lo rileva uno screening diffuso dalla Polizia Stradale che ha affrontato la ripresa delle attività e il conseguente aumento del traffico veicolare, con indicatori in aumento dopo le ristrettezze dovute alla pandemia da Covid 19 negli anni precedenti.

Il Compartimento Polizia stradale "Abruzzo e Molise" - si legge in una nota - ha messo in campo 11.110 pattuglie sulle autostrade A24 - A25 e A14 e 8.659 pattuglie sulla viabilità ordinaria. Più di 37.000 le infrazioni al Codice della Strada accertate complessivamente, di cui 4.584 per mancato rispetto dei limiti di velocità, 1.870 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 1.130 per uso di telefonini, smartphone o tablet alla guida; circa 2.200 i controlli ai trasporti professionali.

Sono stati 1.046 gli incidenti rilevati nel 2022, contro i 1.033 dell'anno precedente: 5 le persone decedute e 163 quelle ferite. Quanto al contrasto dei reati, sono 21 le persone arrestate in flagranza di reato e 660 quelle denunciate, 112 delle quali per frodi assicurative, 45 per riciclaggio, 10 per furti all'interno di aree di servizio; 27 veicoli sono stati sequestrati penalmente e 21 oggetto di furto rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari. Sottoposti a controlli amministrativi 157 attività, tra le quali autofficine, autodemolitori, agenzie disbrigo pratiche, autoscuole, commercio elettronico di auto usate.

Tra gli altri numeri salienti del 2022, 1.137 conducenti sono stati sottoposti a controllo preventivo accertando 192 violazioni per guida sotto effetto di alcool e 17 sotto l'effetto di droghe. Sono stati controllati complessivamente 12.764 veicoli e 16.127 persone compilando 2.228 liste di controllo relative ai mezzi commerciali. I soccorsi prestati a utenti della strada hanno visto 999 interventi.

Per quanto concerne l'attività infortunistica, rispetto al 2021 c’è stato in leggero decremento con 545 incidenti rilevati di cui uno con esito mortale, 130 con feriti e 414 con soli danni a cose.