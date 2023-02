Torna in aula il processo sull'inquinamento del sito ex Montecatini a Piano d'Orta. L'accusa ruota attorno alla messa in sicurezza e bonifica del cosiddetto comparto Zeta - non inclusa nelle ordinanze della Provincia di Pescara.

Saranno ascoltati i testimoni della difesa sulle presunte responsabilità nella contaminazione delle aree esterne e sui presunti ritardi nelle indagini. Omissione d'atti d'ufficio e violazione del testo unico ambientale le accuse a vario titolo.