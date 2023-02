Pineto spettacolo a Savigliano. Oggi tocca all'Ortona

Torna a giocare in casa l’Impavida. Gli ortonesi ospitano alle 18 il Sorrento, nono in classifica. Obiettivo? I tre punti, per riscattare in fretta la prima sconfitta piena del campionato, quella di domenica scorsa a Palmi, dopo 21 partite che avevano fruttato almeno un punto e un filotto di ben 14 vittorie consecutive. Le vetta, occupata dal Catania, è a 5 lunghezze e, a 5 giornate dal termine, solo un passo falso della capolista permetterebbe ai biancazzurri di giocarsi il primato contro i siciliani che arriveranno in Abruzzo proprio nell’ultimo turno della regular season.

Nell’altro girone arrivano buone notizie dal Pineto che è andato a vincere l’anticipo a Savigliano, sul campo della terza forza del raggruppamento bianco. Vittoria nitida, per 3 a 0 (26-28, 17/25, 15/25), che fa riflettere e lascia un po’ di amaro in bocca per i tanti punti persi lontano dal Pala Santa Maria. Temporaneamente i teramani sono tornati in vetta, aspettando il risultato del Fano che gioca nel pomeriggio.