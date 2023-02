Pokerissimo del Pescara

Il Pescara torna al successo fornendo stavolta una prestazione all'altezza, supportato dai nuovi acquisti. Modulo flessibile: un 433 che diventa quasi subito 4 2 3 1 con Rafià bravo ad agire da trequartista allineato ai due esterni di prima linea. Primi brividi al 14' con Merola che lambisce il montante su calcio franco. Al 16' rompe il ghiaccio Vergani. Quinto gol stagionale per l'attaccante. Pallonetto smarcante sulla trequarti di Rafia per il compagno, freddo a entrare in area e scagliare una potente conclusione sul primo palo con il destro. Ospiti tembili al 25'. Steffè batte un calcio di punizione per la deviazione aerea di Caturano: vola Plizzari che storna con i pugni. Delfino inarrestabile. Rafià innesca Crescenzi: conclusione ravvicinata che si stampa sulla traversa! E' solo l'antipasto del raddoppio. Uno due Rafià-Merola, sassata di destro dell'ex cosentino imparabile per Gasperini. Dilaga l'undici di Colombo che centra il legno con Kraja: tracciante dal limite per l'ex orobico al 39'. L'undici adriatico mette in ghiaccio il risultato all'alba della ripresa. Festeggia la maggiore età il virgulto Delle Monache, il baby di Cappelle sul Tavo: sfera sotto l'incrocio che conclude un'azione degna di nota avviata da Rafià e Giabuaa. L'esterno elargisce un destro a giro da brividi: classe allo stato puro. Al nono rossoblù in 10 per il doppio giallo rifilato a Rocchi. Al 12esimo ri rivede anche Lescano che rimpiazza l'ottimo Vergani. Pago del risultato il Pescara abbassa un po' il ritmo e il Potenza ne approtta sfiorando l'acuto al 14esimo con Caturano: il giocatore si infila tra le line, supera Plizzari in uscita ma la conclusione viene intercettata da Boben.

Poker servito al 34'. A realizzarlo il redivivo Lescano. Apertura euclidea del subentrato Palmiero, cross basso di Cancellotti capitalizzato dal Gaucho che prima esulta e poi chiede scusa alla curva dopo un mese di forzata naftalina. Lescano propizia anche la quinta rete al 43': sulla sua conclusione successivo tap-in di Merola che si presenta ai supporter con una splendida doppietta. Il 5 a 0 mancava dal 2017: in panca un certo Zeman.