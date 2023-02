Presidio per l'anarchico Cospito all'Aquila

Un sit-in di solidarietà con l'anarchico pescarese Alfredo Cospito in sciopero della fame da 100 giorni contro il regime 41 bis è stato organizzato per domani alle 18.30 all'Aquila, in piazza Regina Margherita. L'iniziativa è promossa dal gruppo di cittadini "L'Aquila solidale con Alfredo Cospito".

Una protesta significativa nella città il cui penitenziario in località Costarelle ospita circa 170 detenuti in regime di carcere duro.

Tra i detenuti il boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato dai Carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza.