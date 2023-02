Primarie Pd, Schlein vince all'Aquila e a Chieti; Bonaccini prevale a Pescara e a Chieti

Un testa a testa in termini di voti assoluti. E un pareggio guardando alle vittorie nei territori con due province a testa in Abruzzo. Le primarie del Pd vedono Stefano Bonacccini prevalere nelle province di Chieti e di Pescara. Mentre Elly Schlein vince all'Aquila e a Teramo. In Abruzzo Stefano Bonaccini ottiene il 50,5% dei consensi con 10.368 voti assoluti. Schlein è a un soffio con il 49,5% dei consensi e 10.131 voti.

Vediamo i voti nelle province.

Il distacco più grande tra i due sfidanti per la segreteria nazionale del Pd è in provincia dell'Aquila, dove Schlein ottiene il 57% dei voti (2712) mentre Bonaccini si ferma al 40% (2.050). Schlein prevale anche a Teramo con il 53,4 % dei consensi (2.252 voti); mentre Bonaccini non va oltre il 45,56% (1.962). A Pescara vince Bonaccini con il 53% dei voti (2.637 i consensi assoluti); Schlein si ferma al 47% (2.293). Bonaccini vince anche a Chieti, dove ottiene il 57% (3719 voti assoluti), mentre Schlein non va oltre il 43% (2.974).