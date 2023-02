E' stato fissato al prossimo 3 maggio il processo in corte di Cassazione nei confronti di Giuseppe e Simone Santoleri, condannati in primo grado e in appello per l'omicidio della pittrice teatina Renata Rapposelli. 18 anni di reclusione per Giuseppe Santoleri, ex marito della vittima, e 27 per il figlio della coppia Simone, che secondo l'accusa avrebbe compiuto materialmente il delitto. Il corpo senza vita della donna fu ritrovato a Tolentino, nelle Marche, l'11 novembre del 2017.