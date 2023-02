Rapina a mano armata in casa di imprenditori edili a Pratola Peligna. Sei uomini incappucciati,vestiti di nero ed armati di pistola hanno portato via oro e contanti. L'assalto intorno alle 3 di notte, in casa moglie e marito e uno dei figli picchiato dai malviventi e medicato per le ferite a un occhio. Non ci sono telecamere nella zona. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri ,in base ad un primo sopralluogo il bottino non sarebbe particolarmente sostanzioso.