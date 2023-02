Rene in Lamborghini dall'Aquila a Torino

Gli agenti della Polizia a bordo della Lamborghini Huracan del programma Cross-Over, hanno effettuato un servizio straordinario di trasporto di un rene dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, da dove lo hanno prelevato, consegnandolo all'ospedale Molinette di Torino.

Il beneficiario era in attesa di riceverlo per sottoporsi al trapianto salvavita. Gli agenti della Polizia Stradale hanno coperto una distanza di oltre 700 chilometri in 4 ore e 45 minuti. Trattandosi di un tipo di donazione molto delicato, il passaggio dell'organo deve avvenire nel minor tempo possibile.

L'unico modo per salvare una vita è stato affidarsi appunto a una "supercar" come la Lamborghini Huracan.

Il 57 anni ricevent, ha fatto registrare una funzionalità del rene trapiantato in miglioramento rapido.

L'utilizzo della velocissima autovettura ha consentito a molte persone di avere salva la vita. Negli anni sono stati portati a termine oltre 200 servizi di trasporto eccezionale, a favore della delicata catena di donazione organi.