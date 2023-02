Riprende la marcia del Pineto

Riprende con forza la marcia del Pineto corsaro a Montegiorgio grazie a un gol di Minincleri al 28esimo nella partita del rientro dal primo minuto del bomber camerunense Njambe'. Immutato il distacco a 6 punti nei confronti della seconda in classifica Senigallia, vittoriosa tra le mura amiche sul Trastevere ora raggiunto al terzo posto dal Cynthialbalonga.

Finisce in parità il derby dell'Angelini tra Chieti e Notaresco con il neo tecnico Bruno sulla panchina dei teramani. I gol tutti nella ripresa. Dopo una traversa scheggiata dai rossoblu' con Kuqi (4'), è Di Prisco a portare in vantaggio l'undici di Chianese. Gli ospiti non ci stanno e attaccano a testa bassa andando vicino alla marcatura prima con Defendi al 53' esimo e trovando il pari al sesto di recupero con Romano.

Doccia fredda per l'Avezzano al Cannarsa di Termoli con i molisani che si impongono per 1 a 0 grazie al sigillo a metà del primo tempo di Lorusso. I biancoverdi non riescono a pareggiare nonostante la sopraggiunta doppia superiorità numerica per le espulsioni dello stesso Lorusso e di Caiazza nel finale.

Prossimo turno. Avezzano - Notaresco, Pineto - Cynthialbalonga, Team Nuova Florida - Chieti e Vastese - Matese.