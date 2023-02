Rivisondoli, tutto il consiglio comunale indagato per abuso d'ufficio

Il sindaco e i consiglieri comunali di Rivisondoli, sia di maggioranza che di opposizione, sono indagati. la Procura di Sulmona ha inviato 11 avvisi di garanzia. Si tratta di un atto dovuto in seguito a un esposto, l'ipotesi di reato è abuso d'ufficio.

L’inchiesta riguarda l'alienazione di alcune porzioni di terreno collocate sul territorio comunale. Tutto nasce da un esposto presentato l'anno scorso da un 80enne. L’anziano si era rivolto al comune di Rivisondoli per l’alienazione di porzioni di terreno comunale, per la superficie di circa 125 mq totali. Nonostante il via libera espresso dal responsabile dell’area tecnica, la richiesta era stata però respinta dal consiglio comunale: cinque voti a favore della delibera e sei contro. Gli indagati respingono ogni addebito.