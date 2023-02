Il bollettino settimanale sul covid segnala un'ulteriore diminuzione dei contagi: 812 persone positive, di queste 256 sono casi di reinfezione. 6 pazienti deceduti di età compresa tra 56 e 92 anni.Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.229 (63 in meno rispetto a venerdì scorso). 82 sono ricoverati in ospedale; 3 in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare.