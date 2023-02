Scontro nel centrodestra teramano

Volano gli stracci nel centrodestra teramano dopo l’esito a sorpresa delle elezioni provinciali, che ha visto lo schieramento dividersi nell’appoggio a più candidati, come anche si sono divise varie frange del Partito democratico: uno scacchiere composito su entrambi i fronti che ha mischiato le carte e portato all’elezione a sorpresa di Camillo D’Angelo, sindaco di Valle Castellana.

L’esito in parte inatteso ha così acceso un doppio botta e risposta tra il segretario di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi, e il coordinatore della Lega, Jwan Costantini.

“Prendo atto che egli si sente parte di ‘un altro schieramento’ - ha detto la Rossi - Quanto al merito, la sottoscritta non ha partecipato ad alcun tavolo regionale così come non ha partecipato il Costantini, il quale in effetti dimostra di non conoscerne le determinazioni oppure fa finta di non conoscerle”.

E ancora: “La Lega ha ritenuto di rompere la coalizione, di ufficializzare il sostegno a Massimo Vagnoni, salvo poi virare sul D’Angelo, appoggiato da Cinque stelle, Italia viva e dal sindaco di Teramo”.

Secondo Costantini, invece, “se alle elezioni provinciali una rottura nella coalizione c’è stata, la responsabilità è solo e soltanto di Fratelli d’Italia, i cui rappresentanti locali, con interventi documentabili, hanno orchestrato un’alleanza con partiti e sigle (Partito Democratico e Azione) a noi estranei”.

“Auspico che Fratelli d’Italia teramana esca al più presto dallo stato di confusione che l’ha portata a preferire il Partito democratico al centrodestra e che si inizi un proficuo percorso che permetta alla nostra coalizione di vincere le elezioni al Comune di Teramo”, ha concluso.