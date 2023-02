Scontro politico sul ddl Autonomia

Scontro sul ddl per l’autonomia differenziata approvato dal Consiglio dei ministri: il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, promuove il testo di legge, ritenendolo “equilibrato” e con “ha l'obiettivo di far crescere tutta l'Italia”. Di tenore opposto le dichiarazioni del senatore Michele Fina, segretario regionale del Partito democratico, per il quale si tratta di una “pietra tombale della coesione del Paese”.

Secondo Marsilio, “da una prima lettura del testo emerge un disegno di legge equilibrato che ha l'obiettivo di far crescere tutta l'Italia. Finalmente verranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni con conseguente indicazione di fabbisogni e relativi costi - sostiene il presidente - superando la pratica della spesa storica che è stata vero motivo di divisione dell'Italia, scavando nei decenni un solco tra le diverse aree del Paese”.

“Vengono salvaguardati i principi della coesione e della perequazione, che ora bisognerà alimentare con fondi adeguati. Nel processo di concessione dell'autonomia viene valorizzato il ruolo del Parlamento che avrà non solo il modo di esprimere con il voto finale il proprio giudizio di sintesi, ma parteciperà alla fase di costruzione dell'intesa e di indicazione dei limiti e delle condizioni da poter concedere", conclude il governatore abruzzese.

Per il senatore Fina, “l’autonomia differenziata così come appena approvata dal Consiglio dei ministri sarebbe la pietra tombale della coesione del Paese. I cittadini delle regioni del Mezzogiorno, Abruzzo compreso, accumulerebbero più ritardo di quello che già scontano nei servizi essenziali, come l’istruzione e la sanità - accusa -. Quanto espresso, lodando il provvedimento, dal Presidente Marsilio è semplicemente lunare”.

Sempre secondo il segretario abruzzese dei dem, “personalmente, come tutto il Pd, mi batterò perché il percorso dell’autonomia differenziata, così come è stato delineato, non veda mai la luce”.

“Marsilio si acconcia nelle sue dichiarazioni alla ragion di partito contribuendo ad accontentare le richieste elettorali della Lega - conclude Fina - dimostrando una volta di più di anteporre il suo ruolo di esponente di un partito politico più che di primo cittadino della regione che amministra: un caso unico in tutto il Paese”.