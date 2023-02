Scuola, in Abruzzo rischiano 14 istituti

Alto numero di precari, la possibilità che la scuola rientri tra le cosiddette “autonomie differenziate”, consistenza spesso non sufficiente degli organici. Sono alcune criticità che riguardano la scuola, evidenziate dalla Uil Abruzzo.

“La Legge di Bilancio 2023 – spiega Fabiola Ortolano, segretario generale Uil Scuola Abruzzo - comporterà una diminuzione delle autonomie scolastiche calcolata in circa 700 unità, di cui a farne le spese saranno soprattutto le regioni del Mezzogiorno, Abruzzo compreso, che da sole copriranno il 70 per cento del taglio totale”.

Un fenomeno, questo, causato dal forte calo demografico ma anche da fattori come la media degli studenti per istituto scolastico: se a livello nazionale è di 961, in Abruzzo si abbassa a 859.

“Da sottolineare – aggiunge Fabiola Ortolano - che gli accorpamenti non comportano soltanto una riduzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi amministrativi, ma anche dei collaboratori scolastici”.

Preoccupante la situazione in Abruzzo dove su un totale di 193 scuole, ci potrebbe essere una riduzione, se applicati così come previsto i nuovi parametri, di 14 unità che porterebbe il numero complessivo degli istituti scolastici a 179.

“A rimetterci – dice il segretario regionale Uil Michele Lombardo - sarebbero ancora una volta le zone delle aree interne dove il basso tasso demografico, la mancanza di infrastrutture adeguate alle percorrenze, il numero elevato di plessi, le difficoltà a coprire tutte le sedi staccate con un numero sufficiente di personale, la privazione di una dirigenza che possa lavorare esclusivamente su queste già difficili realtà scolastiche, non farebbe altro che peggiorare il fenomeno già esistente di abbandono delle aree interne”.