Scuole e sisma, no al numero minimo di alunni per le nuove classi

Buone notizie per alunni e famiglie residenti nei centri colpiti dal sisma del 2016: almeno fino all’anno scolastico 2028/2029, non sarà indispensabile un numero minimo di studenti per formare una classe.

La deroga è inserita nel decreto Ricostruzione, in discussione in Parlamento, e interessa le scuole di ogni ordine e grado.

Per legge, le soglie da raggiungere variano proprio a seconda del livello: si va, così, dai 15 alunni richiesti per una classe della primaria ai 27 per le scuole superiori, passando per i 18 per l’infanzia e la secondaria di primo grado, la ex scuola media.

Limiti minimi, così, di cui non si dovrà tener conto nei ventitré comuni che compongono il cratere 2016, dove attualmente vivono poco meno di 97 mila persone: un numero drasticamente diminuito dal 2015, quando erano 104 mila, e che testimonia un calo di residenti che troppo spesso appare inarrestabile.

Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: “Questo risultato – ha detto - è il frutto del nostro impegno per contrastare il fenomeno dello spopolamento: abbiamo difeso la scuola, le famiglie, i ragazzi ed evitato azioni incoerenti che rischiavano di svuotare strutture innovative e sicure ricostruite con i fondi sisma e Pnrr”.