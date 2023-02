Pineto conserva il vantaggio nonostante la gara sospesa

Il Pineto fa da spettatore allo scivolone del Senigallia a Porto D'Ascoli e resta primo con immutato vantaggio nonostante la sospensione del match interno contro il Cynthialbalonga.

Al 39esimo del primo tempo, infatti, la gara del “Mariani Pavone” è stata interrotta per impraticabilità di campo dall'arbitro Andrea Mazzer di Conegliano e rinviata a data da destinarsi (probabilmente già mercoledì prossimo), a partire proprio dallo stesso minuto.

Il Pineto era andato vicino al gol con Maio trovando l'opposizione di Santilli e successivamente ha dovuto ringraziare il portiere Mercorelli per una parata su Redondi. Poi l'infortunio dell'assistente di linea Ferdinando Savino di Napoli e la verifica delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile dalla pioggia battente con il direttore di gara costretto a mandare tutti anzitempo negli spogliatoi.



Non riesce a vincere la Vastese fermata all'Aragona sul 2 a 2 dal Matese.

Marcature aperte dal rientrante attaccante di casa Di Nardo, pareggio di Sorrentino al quarto d'ora, sorpasso vastese con De Cerchio al minuto 24, mentre al 69esimo impatta l'ex Vittorio Esposito per i campani. A 15 minuti dal termine occasionissima per Di Nardo su rigore, ma è bravo il portiere Palombo a salvare sia sulla conclusione che sulla respinta.

Punto prezioso per il Chieti: 0 a 0 ad Ardea contro il Team Nuova Florida. I neroverdi hanno sbagliato un penalty nel primo tempo con Cesario chiudendo in 9 uomini per due espulsioni.

Completa il quadro delle abruzzesi il derby tra Avezzano e Notaresco giocato nell'anticipo e vinto dai marsicani per 2 a 0.