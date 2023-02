Sisma in Turchia e Siria: revocato allarme tsunami in Adriatico

E' stato revocato alle 7.15 di questa mattina l'allarme tsunami per le coste orientali del sud Italia diramato dalla Protezione Civile italia a seguito del sisma 7.9 con in Turchia e in Siria avvenuto alle 2.17 ore italiana. L'allerta per un'onda anomala sulle coste di Sicilia, Calabria ionica, Marche, Puglia e Abruzzo, si era già ridimensionata alle 6.30. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.