Solo un punto per il Delfino

Solo un nulla di fatto per un convalescente Pescara: neppure il rilancio di Lescano ha ridato linfa alla fase offensiva.

Al 22esimo sfiora il vantaggio il Delfino con Brosco innescato da Aloi: la sua deviazione aerea sotto misura è stornato in angolo dal debuttante Forte, neo acquisto del Monterosi. Al 25esimo gli adriatici sbagliano la seconda palla goal con Desogus che non capitalizza la ficcante rifinitura di Rafia: diagonale mirato ma la palla rimbalza a pochi centimetri dalla linea di porta e dal palo. Sfortunato l'esterno sardo. I laziali fanno capolino al 38esimo con uno shoot di Tonin bloccato a terra da Plizzari. Al 44esimo e' leggermente deviato il sinistro di Crescenzi: reattivo e sicuro di sè il guardiapali avversario. Al 51esimo ripartenza griffata Gyabuaa con successivo scarico per Desogus che a tu per tu con il portiere viene murato dall'estremo difensore. Al 75esimo brividi per i biancazzurri. Scambio Costantino-Carlini: strozzata la conclusione del laziale calciata da una invitante posizione. Al 78esimo Delfino in 10: rosso diretto a Brosco per fallo da ultimo uomo su Costantino. Colombo corre ai ripari inserendo Ingrosso e Milani per Desogus e Rafià. Il Monterosi prova a sfuttare la superiorità numerica lambendo la marcatura con lo spiritato Costantino che riesce a impegnare il superlativo Plizzari: l'ex milanista poi si immola subendo successivamente fallo sul tap in di Della Pietra. Finale all'insegna della sofferenza per Colombo e i suoi uomini.