Spaccio di droga, arrestati i gestori di un locale a Sambuceto

Un ragazzo e una ragazza, conviventi nel comune di Sambuceto e gestori di un noto locale, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri della stazione locale, insieme al Nucleo Cinofili e alla Sezione Operativa del N.O.R. di Chieti, un uomo è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana. Dopodiché, ben nascosti nelle pertinenze dell'esercizio, sono stati ritrovati vari sacchetti di cellophane al cui interno, erano presenti suddivise in più dosi e pronte per essere cedute: 15 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish e circa 50 marijuana, oltre al materiale per il confezionamento tra cui un bilancino elettronico e coltelli per il taglio. Altro materiale è stato poi rinvenuto nell'abitazione della coppia. I due ora si trovano agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.